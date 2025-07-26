Сергей Стаднюк

В контрольном матче в рамках предсезонного тура Милан неожиданно одолел Ливерпуль (4:2).

Игра в Гонконге стала дебютной для летнего новичка «красных» Флориана Виртца. Правда, встреча началась без немца. Команды провели минуту молчания в честь Диогу Жоты и Андре Силвы, а игроки красных вышли на поле с траурными повязками. В начале июля игрок Ливерпуля и его брат погибли в автокатастрофе.

После бодрого старта Милан открыл счет уже на 10-й минуте — Рафаэл Леау воспользовался быстрой контратакой и поразил ворота с острого угла. Впрочем, еще до перерыва Ливерпуль сравнял благодаря эффектному дальнему удару Доминика Собослаи в верхний угол после активных действий Нгумохи на фланге.

После перерыва инициативу перехватил Милан, и за короткий промежуток времени добился решающего преимущества. На 52-й минуте Леау снова создал момент, а Лофтус-Чик спокойно обыграл вратаря. Уже через семь минут Салемакерс прострелил с правого фланга на Окафора, который ударом в касание сделал счет 3:1. Ливерпуль пытался ответить — в частности, Джереми Фримпонг дважды прорывался к воротам, но попытки англичан не принесли результата. Удар Гравенберха попал в перекладину, а еще несколько атак были остановлены защитой Милана.

В компенсированное время Гакпо сумел сократить счет, красиво замкнув навес Конате головой в верхний угол. Однако уже в следующую минуту ошибка в обороне Ливерпуля позволила Окафору оформить дубль, установив финальный счет 4:2 в пользу Милана.

К вашему вниманию обзор матча.

Для англичан это второе подряд поражение на предсезонных сборах, несмотря на значительную ротацию от Арне Слота. Уже в среду команда встретится с Йокогамой Маринос в Японии, продолжая подготовку к сезону.

Контрольный матч

Ливерпуль – Милан 2:4

Голы: Собослаи, 26, Гакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чик, 52, Окафор, 59, 90+4