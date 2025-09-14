В четвертом туре Ла Лиги Сельта принимала на своем поле Жирону. В основе каталонцев дебютировал Владислав Ванат, тогда как Владислав Крапивцов остался в запасе, а Виктор Цыганков не сыграл из-за травмы.

Уже на первых минутах встречи Ванат забил свой первый мяч за Жирону. Иван Мартин выдал передачу в штрафную и украинский нападающий точно пробил в нижний угол.

Под занавес первого тайма хозяева могли восстановить равновесие, но удар пришелся в стойку после того, как вратарь Жироны коснулся мяча. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

Во втором тайме Сельта снова имела отличный шанс, однако Пауло Гассанига в эффектном прыжке спас ворота. На 67-й минуте Ванат уступил место на поле Брайану Хилю.

В компенсированное время Сельта получила право пробивать одиннадцатиметровый, который реализовал Иглесиас.

Больше голов в матче не было и финальный свисток зафиксировал ничью.

Ла Лига, четвертый тур

Сельта — Жирона — 1:1

Гол: Иглесиас, 90+2 (пен) — Ванат, 12