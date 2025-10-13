Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Косово одержала неожиданную выездную победу над Швецией с минимальным счетом. Единственный гол встречи на 32-й минуте оформил Асслани, воспользовавшись провалом в защите хозяев. Шведы активно искали пути к воротам соперника, а их ключевые атакующие игроки – Исак и Дьокереш – провели на поле все 90 минут. Но так и не смогли изменить ход игры. Несмотря на преимущество по количеству моментов и родные стены, скандинавы уступили и потеряли почти все шансы на чемпионат мира.

Сборная Швейцарии на выезде упустила возможность почти гарантировать выход на чемпионат мира. Словения также нуждалась в победе, но уже для сохранения шансов на плей-офф, однако первый тайм прошел без ударов в створ. Швейцария контролировала мяч, основную угрозу создавал Варгас. На 71-й минуте Шешко получил пространство в штрафной и пробил рядом со штангой. На 80-й минуте Манзамби, который вышел на замену, нанес мощный удар в створ – Ян Облак спас свою сборную. Как оказалось, всего этого оказалось недостаточно для обеих команд, чтобы забить.

Сборная Швеции после трех поражений подряд осталась последней с одним очком и в случае набора хотя бы одного балла Косово (7) потеряет все шансы на Мундиаль. Лидер – Швейцария (10), Словения (3) – третья.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Швеция – Косово 0:1

Гол: Асслани, 32

Швеция: Юханссон, Лагербильке, Гин, Линделоф, Бернгардссон (Барги, 46), Бергвалль (Эланга, 46), Свенссон, Аяри (Салетрос, 46), Гудмундссон (Сема, 82), Дьокереш, Исак.

Косово: Мурич, Красничи, Хайдарь, Хайризи, Галлапени, Муслия (Яшари, 66), Войвода, Ходжа (Эмерллаху, 71), Авдуллаху, Мурики, Асслани (Жегрова, 71).

Предупреждения: Хайдарь, 40, Мурич, 76

Словения – Швейцария 0:0

Словения: Облак, Брекало, Бийол, Дркушич, Янжа (Сешлар, 88). Корничник, Черин, Элсник, Хорват (Випотник, 70), Шешко, Штурм (Стоянович, 57)

Швейцария: Кобель, Видмер (Мугайм, 63), Эльведи, Аканжи, Родригес (Байрами, 77), Фройлер, Джака, Соу (Манзамби, 63), Ндойе, Эмболо, Варгас (Ридер, 77)

Предупреждения: Черин, 88