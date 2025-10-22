Дембеле: «Продовжимо боротися, щоб потрапити в топ-8»
ПСЖ в феерическом матче одолел Байер
около 1 часа назад
Усман Дембеле / фото - Getty
ПСЖ одержал уверенную победу над Байером со счетом 7:2 в третьем туре Лиги чемпионов сезона 2025/2026. После матча своими впечатлениями поделился французский нападающий Усман Дембеле.
Я очень, очень счастлив. Хочу ещё большего. Сделаю всё возможное, чтобы приносить ПСЖ победы. Мы провели отличный матч. Позади три игры и три победы — мы на вершине таблицы. Знаем, что впереди сложные поединки, но продолжим бороться, чтобы попасть в топ-8, — сказал Дембеле в комментарии официальному сайту УЕФА.
После этой победы ПСЖ имеет девять очков и возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов. Байер, имея лишь два балла, в настоящее время остается вне зоны плей-офф.
