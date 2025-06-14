Нападающий Пари Сен-Жермен Усман Дембеле поделился мыслями о своем профессиональном росте после ухода из Барселоны.

Я начал работать немного более профессионально. Так было и раньше, но сейчас в значительно большей степени. Даже в выходные я люблю приезжать в тренировочный центр, проходить восстановление, работать с физиотерапевтами. Раньше я просто шёл домой, играл в NBA 2K, немного смотрел телевизор. Но тогда я был намного моложе, так что это нормально. Правда, в итоге за это приходится очень дорого платить, в Барсе это было особенно заметно.

Я пришёл туда совсем молодым, играл там с 20 до 26 лет, и у меня было много проблем с физической формой. Я многому научился, это помогло. Сейчас я намного лучше знаю свой организм, поэтому реже получаю травмы. Знаю, в каких случаях мне хорошо, а когда стоит уменьшить нагрузку, - приводит слова Дембеле France Football.