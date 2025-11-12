Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе накануне матча отбора ЧМ-2026 против Украины пообщался с журналистами.

«Послание очень четкое: мы должны победить. Мы будем продолжать совершенствовать нашу тактику относительно того, как будем строить игру. Нам придется быть смелыми, показать, что мы действительно как дома.

Для болельщиков мы хотим провести лучший вечер, и это будет все с полным стадионом и людьми, которые нас поддерживают. Я надеюсь, что будет замечательная атмосфера, и что она продолжится после окончания матча», – сказал Мбаппе на пресс-конференции.