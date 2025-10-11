Павел Василенко

Легендарный тренер Дик Адвокат снова на высоте. Его сборная Кюрасао уверенно шагает к дебюту на чемпионате мира-2026, демонстрируя удивительную форму.

В субботу вечером команда сенсационно обыграла фаворитов из Ямайки – 2:0. Голы Ливано Коменесии и Кендзи Горре стали настоящим праздником для болельщиков, а вратарь Элой Рум творил чудеса в рамке, отбив шесть ударов соперников.

После этого триумфа Кюрасао возглавил группу B, оставив позади Бермуды, Тринидад и Тобаго и саму Ямайку. Впереди решающие матчи – в октябре против Тринидада, а в ноябре против Бермуд и Ямайки. Даже три очка могут гарантировать исторический прорыв – выход на чемпионат мира.

Если подопечные Адвоката совершат чудо, он станет самым старым тренером в истории мундиалей, превзойдя рекорд Отто Рехагеля аж на семь лет.

Пока в зоне Северной и Центральной Америки лидируют Суринам, Кюрасао и Гаити, только последняя команда имеет опыт выступления на мировом форуме. Но в этот раз история может измениться – и именно Кюрасао перепишет её страницы.