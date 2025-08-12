«Динамо» думает об усилении для Шовковского
Чемпион Украины нуждается в свежей крови
около 1 часа назад
Александр Шовковский / Фото - УАФ
Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал, что Динамо размышляет над возможностью усиления тренерского штаба Александра Шовковского.
Динамо в настоящее время планирует усилить методологию в тренерском штабе.
Будет ли это новый аналитик или новый помощник главного тренера – кто-то должен быть, - сказал Спиваковский.
