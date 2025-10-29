В среду, 29 октября, состоится центральное противостояние 1/8 финала Кубка Украины – киевское Динамо примет донецкий Шахтер.

Это первое украинское классическое нового сезона, матч пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале УПЛ ТВ, который покажет встречу в прямом эфире на всех популярных OTT-платформах.

Под руководством Александра Шовковского киевляне попытаются победить действующего обладателя трофея, которым является Шахтер. Донецкий клуб уже имеет в своей коллекции 15 Кубков Украины. На счету Динамо — 13 титулов, а по одному разу трофей выигрывали Ворскла и Таврия.