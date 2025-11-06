Сергей Разумовский

В третьем туре общего этапа Лиги конференций киевское Динамо в Люблине разгромило боснийский Зриньски.

Начало победе положил Попов на 21-й минуте, вколотив мяч после углового. Первый тайм завершился с минимальной победой киевлян.

А после перерыва, что называется, прорвало. Номинальные хозяева устроили голопад: Герреро удвоил счет, а уже через семь минут Кабаев отличился классным ударом издалека, доведя дело до разгрома.

Но киевляне на этом не остановились: Буяльский поиздевался над вратарем после выхода один на один, затем мощным ударом забил Ярмоленко, а вишенка на торте наступила на 83-й минуте, когда Бленуце вслед за Поповым замкнул подачу с углового, оформив свой дебютный гол за Динамо.

Динамо набрали первые три очка и сразу же вошли в топ-24 турнирной таблицы. Киевляне обошли в том числе Зриньски (тоже три балла). Также бело-голубые исправили разницу мячей на положительную.

Лига конференций. Общий этап, третий тур

Динамо – Зриньски 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Тиаре, Михавко, Пихальонок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльский (Ярмоленко, 68), Кабаев (Торрес, 79), Огундена (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68)

Зриньски: Любич, Мамич, Дуймович, Машич, Вранькович, Шакота (Микич, 86), Джурасек (Иванчич, 58), Филипович (Сурданович, 57), Праньич (Чавар, 78), Дамашкан (Бари, 58), Маич

Предупреждение: Джурасек, 45

Обзор матча будет доступен на странице события Динамо – Зриньски.

