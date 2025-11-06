Динамо поиздевалось над Зриньски во втором тайме и обошло конкурента в турнирной таблице
Киевляне забили шесть мячей в ворота соперника
В третьем туре общего этапа Лиги конференций киевское Динамо в Люблине разгромило боснийский Зриньски.
Начало победе положил Попов на 21-й минуте, вколотив мяч после углового. Первый тайм завершился с минимальной победой киевлян.
А после перерыва, что называется, прорвало. Номинальные хозяева устроили голопад: Герреро удвоил счет, а уже через семь минут Кабаев отличился классным ударом издалека, доведя дело до разгрома.
Но киевляне на этом не остановились: Буяльский поиздевался над вратарем после выхода один на один, затем мощным ударом забил Ярмоленко, а вишенка на торте наступила на 83-й минуте, когда Бленуце вслед за Поповым замкнул подачу с углового, оформив свой дебютный гол за Динамо.
Динамо набрали первые три очка и сразу же вошли в топ-24 турнирной таблицы. Киевляне обошли в том числе Зриньски (тоже три балла). Также бело-голубые исправили разницу мячей на положительную.
Лига конференций. Общий этап, третий тур
Динамо – Зриньски 6:0
Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83
Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Тиаре, Михавко, Пихальонок (Шапаренко, 71), Михайленко, Буяльский (Ярмоленко, 68), Кабаев (Торрес, 79), Огундена (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68)
Зриньски: Любич, Мамич, Дуймович, Машич, Вранькович, Шакота (Микич, 86), Джурасек (Иванчич, 58), Филипович (Сурданович, 57), Праньич (Чавар, 78), Дамашкан (Бари, 58), Маич
Предупреждение: Джурасек, 45
Обзор матча будет доступен на странице события Динамо – Зриньски.
