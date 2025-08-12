Илья Забарный начинал свою футбольную карьеру в школе киевского Динамо, где прошел все юношеские команды клуба. Именно здесь он сделал первые шаги во взрослом футболе, показывая высокий уровень игры и забивая роскошные голы за юношеские команды «бело-синих».

Архивные кадры демонстрируют технику, волю к победе и лидерские качества Забарного, которые помогли ему быстро заявить о себе на профессиональном уровне.

После успешных выступлений в Динамо Илья перешел в Борнмут, где за два года стал одним из лучших центральных защитников английской Премьер-лиги. В сезоне 2023/24 Забарный был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков.

В 2025 году Илья официально стал первым украинцем в истории Пари Сен-Жермен, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 67 миллионов евро с бонусами.