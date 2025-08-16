Сергей Стаднюк

В третьем туре украинской Премьер-лиги Динамо на выезде разгромило Эпицентр.

Эпицентр активно начал игру и до 4-й минуты прижал Динамо к воротам, заработав два подряд угловых, после которых Нещерету пришлось вступать в игру. Но вскоре всё перевернулось: Герреро открыл счет, оформив свой первый гол за киевлян в чемпионатах Украины. Через несколько минут он мог сделать дубль, однако арбитр зафиксировал офсайд, а затем еще и штанга остановила его голевые потуги.

Эпицентр не смутился и ближе к концу первого тайма сравнял счет благодаря Климцу, который воспользовался грубой ошибкой Брагару, который просто отдал мяч сопернику. Однако в компенсированное время первого тайма именно он исправился. Фланговый универсал заработал штрафной, после которого подача Пихальонка завершилась точным ударом головой Михайленко. В перерыве вместо Брагару вышел колумбиец Анхель Торрес. Для него это стал дебютный официальный матч за клуб.

После перерыва киевляне доказали своё превосходство. На 58-й минуте Волошин завершил молниеносную контратаку и сделал счет 3:1. Позже Ванат также отправил мяч в ворота соперника, но гол не засчитали из-за офсайда. Однако лидер киевлян дождался своего момента. На последней секунде он переиграл Билика. В голевой комбинации принял участие Торрес.

Динамо стало единственным клубом УПЛ, который остается с максимумом очков в турнирной таблице. Колос, Оболонь (по 7) и Шахтер (4, матч в запасе) дышат в спину единоличному лидеру.

УПЛ, третий тур

Эпицентр – Динамо 1:4

Голы: Климець, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 58, Ванат, 90+3

Эпицентр: Билик, Кош (Янаков 46), Григоращук, Мороз, Танчик (Кристин 64), Запорожец (Беженар 46), Миронюк, Климець, Демченко (Себерио 72), Сифуэнтес, Сидун (Бендера 55).

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Брагару (Торрес 46), Волошин, Яцик (Шапаренко 67), Михайленко (Буяльский 87), Пихальонок (Бражко 67), Герреро (Ванат 72).

Предупреждение: Миронюк, 90+2

Обзор матча будет доступен на странице события Эпицентр – Динамо.