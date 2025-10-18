Сергей Стаднюк

В девятом туре украинской Премьер-лиги Динамо номинально на выезде сыграло вничью с Зарей.

Первый тайм вышел максимально неоднозначным. С одной стороны, луганчане могли минимум дважды наказывать киевлян за ошибки в обороне. Несколько раз простил соперника Будковский, а под конец 45-минутки Нещерет каким-то чудом спас номинальных гостей после выхода один на один.

С другой стороны, супермомент упустил и Волошин. Вингер уже сборной Украины поскользнулся и не смог поразить пустые ворота. А на последних секундах тайма арбитр принял максимально странное решение. После прострела с фланга мяч транзитом от пятки попал в руку Вантуху в штрафной площади. При этом, явного офсайда в развитии атаки не было. Арбитры VAR не взяли эпизод на рассмотрение, и прозвучал свисток на перерыв.

Во втором тайме уже не было игры на встречных курсах. Динамо контролировало ход игры. Это вылилось в гол Буяльского. После этого забивать могли Тиаре, Попов и Ярмоленко. А отличился уже традиционно для киевлян в этом сезоне Будковский.

Для бело-синих это пятая упущенная победа подряд в чемпионате. Шансы на защиту титула, похоже, потеряны уже в октябре.

Динамо набрало 17 очков, но пропустило вперед уже и Кривбасс (19). Через полчаса очную встречу проведут Шахтер (17) и Полесье (15). Также в этом туре обойти киевлян может Металлист 1925 (15).

УПЛ, девятый тур

Заря – Динамо 1:1

Голы: Будковский, 84 – Буяльский, 61

Заря: Сапутин, Пердута, Янич, Джордан, Жуниор, Попара (Басич, 74), Кушнирено, Слюсар (Мичин, 74), Вантух (Дрыщлюк, 90+3), Андушич, Будковский (Горбач, 90+1)

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев, Михайленко, Буяльский (Ярмоленко, 82), Пихаленок (Бражко, 71), Огундана, Волошин (Кабаев, 82), Герреро (Бленуце, 71)

Предупреждения: Жуниор, Кушнирено – Волошин, Михайленко

Обзор матча будет доступен на странице события Заря – Динамо.