Динамо – Шахтер, ЛНЗ – Рух и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Произошла жеребьевка турнира
около 21 часа назад
Фото - УАФ
Сегодня прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины.
Результаты жеребьёвки
- Агробизнес – Металлист 1925
- ФК Чернигов – ФК Лесное
- Динамо – Шахтер
- Локомотив – Нива Винница
- Агротех – Феникс-Мариуполь
- Буковина – Нива Тернополь
- Виктория – Ингулец
- ЛНЗ – Рух
Базовые даты поединков – 28-30 октября.
Напомним, что действующим победителем турнира является донецкий Шахтер, который в прошлом сезоне обыграл в финале киевское Динамо.
