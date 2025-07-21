Павел Василенко

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника на этом этапе турнира. Команда Александра Шовковского может сыграть с победителем пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Чтобы попасть в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, Динамо нужно обыграть мальтийский Хамрун Спартанс во втором раунде отбора турнира (матчи 22 и 29 июля).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 5/6 и 12 августа. Победители пройдут в четвертый раунд отбора турнира, а команды, которые проиграют, перейдут в четвертый раунд квалификации Лиги Европы.