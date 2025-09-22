Сергей Стаднюк

В шестом туре украинской Премьер-лиги Динамо на своем поле сыграло вничью с Александрией.

Матч начался просто ужасно для хозяев. Защитники киевлян просто подарили мяч воспитаннику клуба Булеце в 30 метрах от ворот. Тот не задумываясь пробил. Моргун, который во второй раз подряд вышел на поле, вместо того чтобы попытаться отвести угрозу, просто проводил мяч взглядом в угол собственных ворот.

Однако это фактически единственное, что создали гости до последних минут встречи. А тем временем у «бело-синих» начался настоящий парад упущенных возможностей. Наиболее острую из них имели пара Герреро и Огундана. Однако форвард киевлян просто подкрутил мяч в новичка, и мяч полетел выше ворот с нескольких метров. Свой гол, правда, хозяева нашли. После подачи Бражко мяч курьезно попал в дальний угол ворот.

После перерыва подопечные пока что Александра Шовковского все же вышли вперед. Пихальонок реализовал собственно заработанный пенальти. Казалось бы, что ничто не помешает фавориту набрать максимум очков, но ужасная ошибка в центре обороны подарила сопернику стремительную атаку, которую уверенно реализовал в гол Хуссейн фактически со второго момента в матче. Это была уже 86-я минута, и времени на то, чтобы снова выйти вперед, как и с Оболонью, не хватило.

Динамо набрало 14 очков и упустило возможность единолично возглавить турнирную таблицу после ошибки Колоса (14). В матче с Зарей киевлян может догнать Шахтер (11).

УПЛ, шестой тур

Динамо – Александрия 2:2

Голы: Бражко, 40, Пихальонок, 63 (пен.) – Булеца, 1, Хуссейн, 86

Динамо: Моргун, Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихальонок (Буяльский, 77), Волошин (Яцык, 85), Герреро (Бленуце, 46), Шола (Ярмоленко, 77).

Александрия: Долгий, Скорко, Кампуш, Беираче, Огарков (Жота, 83), Шостак (Хуссейн, 74), Фернандо, Булеца, Козак (Жонатан, 64), Кулаков (Кастильо, 46), Цара (Боль, 46).

Предупреждение: Волошин – Жонатан