Динамо на клубных ресурсах сообщило, что 1 декабря ушел из жизни легендарный игрок бело-синих Владимир Мунтян после продолжительной болезни.

Президент клуба Игорь Суркис отреагировал на утрату в динамовской семье. В сентябре этого года Мунтян отметил 79-й день рождения.

С глубоким сожалением и тяжелым сердцем воспринял новость о кончине легенды нашего клуба Владимира Мунтяна. Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему Динамо, оставив незабываемый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов. Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение. Владимир Федорович не только добивался побед, но и воспитывал новых чемпионов, передавая свой опыт, мудрость и стремление к победам. Он всегда оставался примером порядочности, человечности и истинной преданности клубу. Вечная память, Владимир Федорович, - заявил президент Динамо.

В составе Динамо Владимир Федорович 7 раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, также стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

После завершения карьеры игрока Владимир Федорович тренировал украинские и зарубежные футбольные клубы. Под его руководством сборная Гвинеи пробилась в финальную часть Кубка Африки 1998 года.

