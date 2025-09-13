Сергей Стаднюк

В пятом туре украинской Премьер-лиги Оболонь на своем поле сенсационно сыграла вничью с Динамо.

Первый тайм остался за «бело-синими». Уже в середине 45-минутки Караваев открыл счет после сольного прохода и удара с острого угла. А прямо перед перерывом команды выдали фантастическую концовку, обменявшись голами. Сначала Нестеренко сравнял счет, однако почти сразу Михавко после подачи с углового снова вывел гостей вперед. Героем первого тайма можно назвать Буяльского, который отдал две результативные передачи.

После перерыва подопечные Александра Шовковского традиционно играли по счету, но в целом контролировали ситуацию. «Пивоварам» оставалось надеяться на контратаки и стандарты. Ближе к концу за гостей под свист трибун дебютировал скандально известный по репостам российских пропагандистов Владислав Блэнуцэ. А за десять минут «пивовары» сенсационно сравняли счет после удара Устименка затылком. Румын особо никак себя не проявил, а когда нужно было забивать еще, вообще растворился на поле. Последние секунды игры ознаменовались скандальным эпизодом, когда хозяева, имея численное преимущество, убегали в контратаку, но арбитр остановил игру из-за фола «бело-синих».

Динамо набрало 13 очков и впервые в сезоне потеряло очки. Теперь все команды УПЛ хотя бы раз не набрали максимум баллов. Шахтер (10) получил шанс уже в этом туре догнать вечного конкурента. Оболонь (8) осталась пятой.

УПЛ, пятый тур

Оболонь – Динамо 2:2

Голы: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваев, 25, Михавко, 44

Оболонь: Федоровский, Шевченко, Ильин, Дубко, Ломницкий (Фещенко 69), Семенов, Кулаковский (Прокопенко 69), Чех, Черненко (Пасич 76), Нестеренко (Устименко 69), Суханов (Черный 81).

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Яцик (Шапаренко 69), Бражко (Михайленко 46), Кабаев (Волошин 46), Буяльский (Пихальонок 81), Ярмоленко (Блэнуцэ 78), Герреро.

Предупреждения: Бражко, 8 – Устименко, 90+1