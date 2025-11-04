Павел Василенко

УЕФА определилась с судейской бригадой, которая будет работать на матче третьего тура основного этапа Лиги конференций Динамо – Зриньски.

Нидерландец Марк Нагтегал будет главным арбитром поединка.

Помогать Нагтегалу будут его соотечественники – Дион Фиккерт и Мурат Кючюкербир (лайнсмены), а также Алекс Бос (четвертый рефери).

На VAR будут работать нидерландские судьи Эрвин Бланк и Эдвин ван де Граф, сообщает пресс-служба УЕФА.

Поединок третьего тура Лиги конференций Динамо – Зриньски будет сыгран 6 ноября, начало игры в 22:00 по киевскому времени.