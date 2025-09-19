Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат во время официальной презентации в новом клубе рассказал о разговоре с партнером по сборной Артемом Довбиком перед трансфером в Каталонию.

Я говорил с Довбиком, когда мы встретились в сборной, и он посоветовал мне перейти в Жирону, потому что это хорошее место для развития, - рассказал Ванат.

Жирона выплатила за Динамо 20 миллионов евро отступных, а контракт с красно-белыми рассчитан на пять лет.

Ванат в своем дебютном матче за Жирону успел отметиться голом в ворота Сельты (1:1).

