Карпаты в 13 туре УПЛ дома принимали ЛНЗ. Матч во Львове завершился со счетом 1:2.

Команды до перерыва успели обменяться голами: сначала Антюх на 21-й минуте вывел гостей вперед, на что Карпаты ответили шедевром в исполнении Бруниньо. Бразильский центрхав решился на удар с 30 метров, с которым не справился Домчак.

После перерыва Металлист 1925 во второй раз вышел вперед, когда на 51-й минуте подача Антюха превратилась во второе взятие ворот. Имея в распоряжении почти весь второй тайм, карпатовцы не смогли поразить ворота Варакуты.

На последних минутах встречи Карпаты хотели получить пенальти, однако просмотр видеоповтора не нашел у Калюжного игры рукой в своей штрафной.

Металлист 1925 прервал пяти-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ на поле Карпат.

УПЛ. 13 тур

Карпаты - Металлист 1925

Голы: Бруниньо, 39 - Антюх, 21, 51