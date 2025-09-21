Сергей Стаднюк

В пятом туре французской Лиги 1 Монако дома разгромил Мец.

Монегаски продемонстрировали мощную игру в атаке. Несмотря на то, что гости открыли счет уже на 13-й минуте благодаря голу Діалло, хозяева быстро восстановили паритет. Отличился Бирет. После перерыва хозяева полностью перехватили инициативу: Фати оформил дубль, а Куао срезал мяч в собственные ворота.

Мец пытался спасти игру, Эн реализовал пенальти на 67-й минуте, но это не изменило общего хода событий. Точку в матче поставил Иленикена в компенсированное время, закрепив уверенную победу монегасков.

Центральная встреча тура между Марселем и ПСЖ Ильи Забарного не состоится 21 сентября. Из-за погодных условий поединок перенесен на понедельник, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит одновременно с началом церемонии вручения Золотого мяча.

Монако вписался в компанию с ПСЖ, Лионом и Страсбуром Эдуарда Соболя, имеющими по 12 очков. Но у парижан есть матч в запасе.

Лига 1, пятый тур

Монако – Мец 5:2

Голы: Бирет, 28, Фати, 46, 83, Куао, 86 (автогол), Иленикена, 90+3 – Діалло, 13, Эн, 67 (пен.)

Монако: Кен – Уаттара (Энрике, 79), Керер, Дайер, Тезе – Минамино (Идумбо, 79), Бамба (Диатта, 33), Камара, Аклиуш – Бруннер (Фати, 46), Бирет (Иленихена, 68)

Мец: Фишер, Егербе, Колен, Гбамен, Эн, Сабали, Балло-Туре (Туре 75), Куао (Бокеле 90), Стамбули (Цитаишвили 90), Деманге (Герти 75), Діалло

Предупреждение: Тезе

Марсель – ПСЖ (не состоится 21 сентября)