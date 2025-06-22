В Филадельфии на стадионе Линкольн Файнэншел Филд прошел матч второго тура группы G Клубного чемпионата мира-2025, в котором Ювентус уверенно победил марокканский Видад — 4:1.

Счет был открыт уже на 6-й минуте, когда защитник Видада Абдельмунаим Бутуй срезал мяч в собственные ворота. На 16-й минуте Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринцев, точно пробив после передачи Андреа Камбьясо.

Марокканцы ответили на 25-й минуте — Тембинкоси Лорч сократил отставание. Но Ювентус продолжил доминировать. На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль, а в добавленное время Душан Влахович реализовал пенальти, установив окончательный счет — 4:1.

После этой победы Ювентус набрал еще три очка и закрепился на вершине турнирной таблицы группы G.

Клубный чемпионат мира — 2025. Группа G. 2-й тур

Ювентус – Видад 4:1 (Бутуй 6, автогол, Йылдыз 16, 69, Влахович 90+4, пен — Лорч 25)