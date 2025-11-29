Сергей Разумовский

В 13-м туре итальянской Серии А Ювентус одержал волевую победу над Кальяри со счетом 2:1 в довольно насыщенном событиями матче.

Гости открыли счет на 26-й минуте усилиями Себастьяно Эспозито, но уже через минуту туринцы ответили точным ударом Йилдыза, который восстановил паритет. В конце первого тайма игрок сборной Турции оформил дубль, забив в компенсированное время и выведя Юве вперед.

Во втором тайме Ювентус, который в целом нанес около полутора десятков ударов по воротам соперника, контролировал игру и не позволил Кальяри сравнять счет. Подопечные Лучано Спаллетти уверенно довели матч до победы.

Ювентус набрал 23 очка и вплотную приблизился к Комо в турнирной таблице в борьбе за еврокубки.

Серия А, 13-й тур

Ювентус – Кальяри 2:1

Голы: Йилдыз, 27, 45+1 – Себастьяно Эспозито, 26

Ювентус: Перин, Калулу, Келли, Копмейнерс, Маккенни, Локателли, К. Тюрам (Миретти 70), Костич (Камбьясо 46), Консейсау (Кабал 85), Йилдыз (Опенда 85), Влахович (Дэвид 31)

Кальяри: Каприле, Дзаппа, Оберт (Идриси 53), Луперто, Палестра, Дейола, Адопо (Гаетано 81), Литето (Прати 53), Фолоруншо (Киличсой 81), С. Эспозито (Феличи 70), Боррелли

Предупреждения: Камбьясо 83 – Оберт 39, Фолоруншо 63, Феличи 81, Прати 82, Дейола 90+3

