Сергей Стаднюк

Завершились большинство матчей восьмого тура английской Премьер-лиги.

Эрлинг Холанд снова стал героем Манчестер Сити, оформит дубль во втором тайме и принёс своей команде победу над Эвертоном (2:0). После безголевой первой половины, где обе стороны имели моменты, норвежец открыл счёт на 59-й минуте точным ударом головой после навеса Нико О’Райли. Уже через пять минут Холанд оформил второй мяч, замкнув передачу Савиньо — это его уже 23-й гол в сезоне (14-й за Сити). Несмотря на упорную оборону Эвертона и несколько сейвов Пикфорда, команда Пепа Гвардиолы взяла три очка.

Защитник «сливочных» Виталий Миколенко провёл невыразительный матч. Несмотря на 96% точности передач, защитник выиграл лишь по одной дуэли в воздухе и на земле из девяти и трижды сфолил. Совершил по одному перехвату и подкату. Украинец стал худшим игроком матча по оценке – 5.9.

Дэнни Уэлбек стал главным героем матча Брайтона, оформив дубль и принес Альбиону важную победу над Ньюкаслом (2:1). После уверенной первой половины хозяева открыли счёт в конце тайма — Уэлбек элегантно перебросил мяч через Ника Поупа после точной передачи Жоржиньо Рюттера.

На 77-й минуте Ньюкасл сумел сравнять усилиями Ника Вольтемаде, который пяткой отправил мяч в нижний угол после комбинации с Бруно Гимарайешем. Казалось, что гости перехватили инициативу, но за пять минут до конца Уэлбек снова оказался в нужном месте — после рикошета на границе штрафной он мощно пробил под перекладину, установив финальный счёт. Эта победа стала третьей для Альбиона в сезоне, подняв команду на девятое место, а Уэлбек довел свою результативную серию до четырёх голов в трёх матчах.

Кристал Пэлас провёл драматичный матч против Борнмута, который завершился результативной ничьей 3:3. Гости повели уже на 7-й минуте после гола Крупы, а до перерыва он оформил дубль, удвоив преимущество Борнмута. После перерыва Пэлас активизировался — Жан-Филипп Матета сократил отставание, а затем оформил дубль, сравняв счёт.

На 89-й минуте Тавернье снова вывел гостей вперёд, но на седьмой компенсированной минуте Матета реализовал пенальти и оформил хет-трик. Пэлас сохранил серию из десяти домашних матчей без поражений в чемпионате, показав характер и волю к борьбе.

Сандерленд вернулся на победный путь в Премьер-лиге, одолев Вулверхэмптон на Стэдиум оф Лайт. Открыл счёт в матче Норди Мукиеле после отличной комбинации с Траем Гьюмом — этот мяч стал его дебютным за клуб.

Хозяева имели ещё несколько моментов, в частности после удара Гьюма мяч попал в штангу, а Вулвз ответили несколькими опасными атаками после перерыва, однако безрезультатно. В конце встречи защитник гостей Ладислав Крейчи срезал мяч в свои ворота, окончательно закрепив победу Сандерленда, который остался непобеждённым дома в этом сезоне. Украинский вингер Тимур Тутеров снова не вошёл в заявку команды на игру.

Бернли одолел Лидс Юнайтед 2:0 на Тёрф Мур. Лесли Угочукву открыл счёт на 19-й минуте, замкнув точную подачу Кайла Уокера головой, а послеперерви Лу Чауна удвоил преимущество хозяев фантастическим ударом с 25 метров прямо в «девятку». Команда Скотта Паркера уверенно действовала в обороне, не позволив «Лидсу» создать много моментов, хотя вратарь Мартин Дубравка несколько раз спасал команду от опасных ударов гостей. Благодаря этой победе «Бернли» завоевал свои вторые три очка в сезоне и вернул себе уверенность после серии неудачных результатов.

«Манчестер Сити» набрал 16 очков и догнал «Арсенал». Однако у конкурента есть матч в запасе. «Борнмут» (15) – четвертый, «Сандерленд» (14) – седьмой, ниже расположились «Кристал Пэлас» (13), «Брайтон» (12) и «Эвертон» (11).

АПЛ, восьмой тур

Манчестер Сити – Эвертон 2:0

Голы: Холанд, 58, 63

Манчестер Сити: Доннарумма, Нуньес, Диаш, Аке, О’Райлли (Льюис 85), Нико (Ковачич 86), Савиньо (Шерки 86), Рейндерс (Б. Силва 60), Фоден, Доку (Бобб 60), Холанд

Эвертон: Пикфорд, О’Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Гарнер, Гуй (Ироегбунам 71), Алькарас (Рель 71), Дьюсбери-Холл (Макнил 87), Ндиайе (Диблинг 87), Бету (Барри 76)

Предупреждения: Гарнер (39), Диблинг (90+6)

Брайтон – Ньюкасл 2:1

Голы: Велбек, 41, 84 – Вольтемаде, 76

Брайтон: Вербрюгген, Виссер, Данк, ван Хеке, Кадиоглу, Балеба (Милнер, 71), Аяри, Минте (Коппола, 90), Рюттер (Цимас, 71), Гомес (Де Кейпер, 36), Велбек (Костулас, 90)

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Тиав, Ботман, Берн, Гимараэс (Осуло, 86), Тонали (Рэмси, 70), Жоэлинтон (Майли, 46), Эланга (Мерфи, 46), Вольтемаде, Гордон (Барнс, 70)

Предупреждения: Берн (90+7)

Кристал Пэлас – Борнмут 3:3

Голы: Матета, 64, 69, 90+7 (пен.) — Крупи, 7, 38, Кристи, 89

Кристал Пэлас: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гей, Муньос, Камада, Уортон, Митчелл, Сарр, Пино (Нкетия, 64), Матета

Борнмут: Петрович, Хименес (Хилл, 75), Диаките, Сенеси, Трюффер, Адамс, Скотт (Кристи, 67), Тавернье (Кук, 90+1), Клюйверт (Доук, 76), Семеньо, Крупи (Адли, 75)

Предупреждения: Пино (62) — Семеньо (2), Адамс (40), Сенеси (52), Кристи (90+1)

Сандерленд – Вулверхемптон 2:0

Голы: Мукиеле (16), Крейчи (90+2, автогол)

Сандерленд: Руфс, Хьюм, Баллард, Альдерете, Мукиеле, Джака, Садики (Нил, 90+5), Траоре (Тальби, 63), Ригг (Гертрейда, 76), Ла Фе, Изидор (Маенда, 76)

Вулверхемптон: Джонстон, Доэрти (Гувер, 67), Буэно, Крейчи, Буену, Мунетси, Андре, Ж. Гомеш (Лопес, 76), Ариас (Чачуа, 77), Ларсен, Р. Гомеш (Арокодаре, 76)

Бернли – Лидс 2:0

Голы: Угочукву,18, Чауна, 68

Бернли: Дубравка, Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман, Угочукву (Межбри, 83), Флорентину, Ларсен (Чауна, 58), Каллен, Энтони (Барнс, 83), Флемминг (Лоран, 77)

Лидс: Дарлоу, Богл, Родон, Стрейк, Гудмундсон, Лонгстафф, Ампаду (Танака, 81), Штах (Пиру, 73), Ааронсон (Джеймс, 66), Калверт-Льюин, Харрисон (Нмеча, 66)

Предупреждения: Энтони (52), Межбри (90+2) — Стрейк (90+2)