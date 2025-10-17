Дубль Суханова принёс Оболони выездную победу над Полтавой
Полтавская команда снова проиграла
32 минуты назад
Фото - ФК Оболонь
В матче девятого тура Украинской Премьер-лиги СК Полтава в Кропивницком принимала киевскую Оболонь. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1
Дубль оформил футболист Оболони Сергей Суханов.
Отметим, что СК Полтава потерпела четвертое поражение подряд, а Оболонь прервала безвыигрышную серию из пяти матчей.
На данный момент полтавская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе четыре балла. «Пивовары» набрали 13 очков и поднялись на 13-ю позицию.
УПЛ, 9-й тур
СК Полтава – Оболонь – 1:2
Голы: Марусич, 90+5 (пенальти) – Суханов, 34, 52 (пенальти).