Сергей Стаднюк

В пятом туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле разгромила Хетафе.

Каталонцы полностью контролировали ход поединка и уже в первой половине практически сняли вопрос о победителе. Ферран Торрес открыл счет после точной передачи Дани Ольмо, а еще до перерыва оформил дубль благодаря ассисту Рафиньи.

Во втором тайме команда продолжала атаковать и к середине 45-минутки довела счет до разгромного: на этот раз сам Дани Ольмо отличился голом, получив передачу от летнего новичка Маркуса Рэшфорда. Хетафе так и не нашел способа остановить атакующую мощь соперника.

Барселона набрала 13 очков в турнирной таблице и приблизилась к Реалу на расстояние в два балла.

Ла Лига, пятый тур

Барселона – Хетафе 3:0

Голы: Ферран Торрес, 15, 34, Ольмо, 62

Барселона: Гарсия, Мартин (Араухо 83), Кунде, Кристенсен, Гарсия, Ольмо, де Йонг (Касадо 60), Педри (Бардаджи 76), Торрес (Фермин 60), Левандовский, Рафинья (Рэшфорд 46)

Хетафе: Сориа, Рико, Фемения, Абкар, Дуарте, Даконам (Давинчи 46), Арамбарри (Гомес 70), Милья, Мартин (Муньос 46), Лисо (Санкрис 80), Майораль (Камара 46)

Предупреждения: Рафинья, Кристенсен – Мартин, Лисо, Джене, Абкар