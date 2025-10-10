Павел Василенко

Сборная Украины отпраздновала победу над Исландией в матче третьего тура квалификации чемпионата мира-2026. Поединок в Рейкьявике завершился со счетом 5:3 в пользу Сергея Реброва.

На 14-й минуте Миколенко прошёл по левому флангу и прострелил на Малиновского, который ударом в касание отправил мяч в сетку.

Хозяева отыгрались через двадцать минут – Эллертссон обыграл Коноплю и пробил в ближний угол. После пропущенного гола поле покинул Судаков, который при столкновении с соперником повредил плечо. Игрока Бенфики ещё до перерыва заменил Волошин, который принял участие во второй голевой комбинации украинцев.

На 45-й минуте после прострела Назара и Гуцуляк снова вывел гостей вперед. Вскоре Волошин помог оформить дубль Малиновскому, который в компенсированное время первой половины встречи сильным ударом отправил мяч в ворота Исландии.

После перерыва Гудмундссон сократил отрыв до минимума, замкнув навес Харальдссона головой, а на 75-й минуте оформил дубль, воспользовавшись прострелом Томассона и скидкой Гудьонсена – 3:3.

Казалось, что матч закончится вничью, но фирменный дальний удар Калюжного вывел сборную Украины вперед. Добил хозяев ещё одним ударом издалека Очеретько. Для наших футболистов это были дебютные голы в национальной сборной.

Отбор ЧМ-2026, 3-й тур

Группа D

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88.