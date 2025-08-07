Павел Василенко

Рух официально объявил о подписании защитника Юрия Копины.

Футболист подписал с клубом годовой контракт, сообщает пресс-служба львовского клуба.

Копина в свое время прошёл с Рухом путь от Второй лиги к элите украинского футбола. В общей сложности в составе жёлто-чёрных защитник провёл 109 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал шесть ассистов.

Также Копина выступал за Александрию. В составе «горожан» защитник сыграл 68 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. По итогам прошлого сезона с «горожанами» он стал серебряным призёром УПЛ.

В матче второго тура УПЛ Рух сыграет на своём поле с киевским Динамо. Поединок пройдет 8 августа.