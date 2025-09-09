Польский журналист Петр Потемба сообщил, что защитник львовского Руха Виталий Роман покинет расположение Лехии Гданьск.

Несмотря на договоренность на уровне руководителей, от услуг футболиста отказался главный тренер Джон Карвер. Игрок не оправдал ожиданий тренерского штаба. Как с футбольной, так и с физической точки зрения.

По информации «ТаТоТаке», Лехия нарушила обязательства по рассрочке выплат, поскольку первый транш за переход не был отправлен вовремя.

Рух должен был получить 700 тысяч евро двумя платежами.

Когда стало понятно, что Лехия не планирует соблюдать договоренности, тогда Рух вернул футболиста в заявку клуба на УПЛ.

