Сергей Стаднюк

В шестом туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ на своем поле минимально обыграл Рух.

Хозяева действовали с большим желанием доказать преимущество перед своими болельщиками, а особый подтекст игре добавлял факт, что нынешний тренер ЛНЗ Виталий Пономарев ранее возглавлял именно львовян.

Уже в первом тайме хозяева воплотили свое преимущество в забитый мяч – отметился Оба, точно завершив атаку команды. Львовяне после пропущенного мяча не создали особой остроты. Надежная оборона ЛНЗ не допустила действительно опасных моментов у своих ворот, удержав положительный результат.

ЛНЗ набрал десять очков и вышел на пятое место. Рух с тремя баллами остался последним.

УПЛ, шестой тур

ЛНЗ – Рух 1:0

Гол: Оба, 32

ЛНЗ: Паламарчук, Пассич, Дидык, Горин, Кузик, Рябов, Таньковский (Пастух, 62), Яшари (Ноникашвили, 79), Оба, Эйнел (Беннетт, 62), Ассинор (Кравчук, 87)

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Эдсон, Копина, Роман (Лях, 68), Притула, Слюсар (Китела, 46), Фаал (Квас, 89), Клайвер (Рейлян, 46), Квасница (Рунич, 83)

Предупреждения: Оба – Клайвер, Эдсон, Китела