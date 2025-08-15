Сергей Стаднюк

Постепенно возвращается европейский клубный внутренний футбол! Однако третий тур Первой лиги откроет программу пятницы, 15 августа. Между собой встретятся две команды, которые уже победили и проиграли, Виктория и Левый берег. Позже сыграют между собой новичок второго дивизиона Пробой и амбициозный проект Буковины.

13:00 | Виктория – Левый берег. Прямая трансляция

15:30 | Пробой – Буковина. Прямая трансляция

Программу третьего тура УПЛ откроет противостояние Руха и Оболони. Львовяне считаются фаворитом. Но киевляне еще не пропускали в свои ворота, а подопечные Ивана Федика лишь за прошлый тур позволили Динамо пять раз отличиться.

Стартует Кубок Германии для представителей Первой Бундеслиги! На стадии 1/32 финала чемпион позапрошлого сезона Байер сыграет с Гросашпахом. Сенсация прошлого сезона Арминия Билефельд снова примет Вердер.

19:00 | Гросашпах – Байер. Прямая трансляция

21:45 | Арминия – Вердер. Прямая трансляция

В рамках первого тура испанской Ла Лиги Жирона Виктора Цыганкова попытается с позитивной ноты начать новый сезон в матче против «любимого» клуба Романа Зозули Райо Вальекано. Вильярреал же испытает новичка, бывший клуб Андрея Лунина, Реал Овьедо.

Также стартуют и элитные дивизионы Англии и Франции. В первом туре Лиги 1 Ренн примет Марсель. А в матче-открытии нового сезона АПЛ чемпион Ливерпуль сойдется с обескровленным Борнмутом.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский просто феерил за Дженоа на летних сборах. Опытный футболист будто переживает вторую молодость, забивая сам и отдавая результативные передачи. Время показать то же самое в официальных играх. В рамках 1/32 финала Кубка Италии генуэзцы примут Виченцу.

22:15 |Дженоа – Виченца. Прямая трансляция