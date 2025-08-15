Движение – Оболонь, Ливерпуль, Цыганков и Малиновский. Что посмотреть 15 августа?
Расписание футбольных трансляций игрового дня пятницы
около 1 часа назад
Постепенно возвращается европейский клубный внутренний футбол! Однако третий тур Первой лиги откроет программу пятницы, 15 августа. Между собой встретятся две команды, которые уже победили и проиграли, Виктория и Левый берег. Позже сыграют между собой новичок второго дивизиона Пробой и амбициозный проект Буковины.
13:00 | Виктория – Левый берег. Прямая трансляция
15:30 | Пробой – Буковина. Прямая трансляция
Программу третьего тура УПЛ откроет противостояние Руха и Оболони. Львовяне считаются фаворитом. Но киевляне еще не пропускали в свои ворота, а подопечные Ивана Федика лишь за прошлый тур позволили Динамо пять раз отличиться.
18:00 | Рух – Оболонь. Прямая трансляция
Стартует Кубок Германии для представителей Первой Бундеслиги! На стадии 1/32 финала чемпион позапрошлого сезона Байер сыграет с Гросашпахом. Сенсация прошлого сезона Арминия Билефельд снова примет Вердер.
19:00 | Гросашпах – Байер. Прямая трансляция
21:45 | Арминия – Вердер. Прямая трансляция
В рамках первого тура испанской Ла Лиги Жирона Виктора Цыганкова попытается с позитивной ноты начать новый сезон в матче против «любимого» клуба Романа Зозули Райо Вальекано. Вильярреал же испытает новичка, бывший клуб Андрея Лунина, Реал Овьедо.
20:00 | Жирона – Райо Вальекано. Прямая трансляция
22:30 | Вильярреал – Реал Овьедо. Прямая трансляция
Также стартуют и элитные дивизионы Англии и Франции. В первом туре Лиги 1 Ренн примет Марсель. А в матче-открытии нового сезона АПЛ чемпион Ливерпуль сойдется с обескровленным Борнмутом.
21:45 | Ренн – Марсель. Прямая трансляция
22:00 | Ливерпуль – Борнмут. Прямая трансляция
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский просто феерил за Дженоа на летних сборах. Опытный футболист будто переживает вторую молодость, забивая сам и отдавая результативные передачи. Время показать то же самое в официальных играх. В рамках 1/32 финала Кубка Италии генуэзцы примут Виченцу.
22:15 |Дженоа – Виченца. Прямая трансляция
Поделиться