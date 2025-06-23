Павел Василенко

Иван Федык назначен главным тренером львовского Руха. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Украинского специалиста представил основатель Руха Григорий Козловский.

В тренерский штаб 37-летнего Федыка войдут Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк, Андрей Ковтун, Олег Кононыхин и Виктор Чижик.

Напомним, что предыдущий наставник Руха Виталий Пономарев летом возглавил черкасский ЛНЗ.

В период с 2020 года по 2021 год Федык уже возглавлял первую команду жёлто-чёрных и впервые в истории вывел её в украинскую Премьер-лигу.

После этого специалист исполнял в клубе функции директора по футболу, а в сезоне 2024/25 возглавлял Рух-2, с которым занял второе место в группе A Второй лиги.