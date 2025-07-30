Львовский Рух заключил соглашение с 22-летним защитником Юрием Копиной, который до последнего момента готовился подписать контракт с Эпицентром, сообщает Татотаке.

Копина тренировался с дебютантом УПЛ и планировал остаться в команде накануне старта нового сезона. Однако Рух неожиданно вышел на игрока и предложил свой вариант продолжения карьеры. Сам футболист согласился на предложение клуба из Львова, учитывая перспективы в команде.

Причиной быстрой реакции Руха стал потенциальный уход из клуба Виталия Романа. Основной правый защитник львовян оставит клуб и продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов. В Руке оперативно закрыли вакансию, сделав ставку на универсального защитника.

Юрий Копина — воспитанник львовского футбола. Играл за Металлист, Рух и Александрия. В сезоне 2024/25 провел 17 матчей в составе Александрии, отметился одной результативной передачей. Может сыграть как правого, так и центрального защитника, а также опорного полузащитника. После окончания прошлого чемпионата Копина покинул Александрию в статусе свободного агента.