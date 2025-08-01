Рух отпраздновал победу над СК Полтава в матче 1-го тура УПЛ. Матч во Львове завершился со счетом 2:1.

Обе команды обменялись голами в начале встречи. Сначала атака хозяев привела к автоголу новичка УПЛ на 11-й минуте игры.

Полтаве понадобилось 6 минут, чтобы восстановить паритет. В эпизод с попаданием мяча в руку Холода вмешался VAR, и после просмотра арбитром был назначен пенальти, который реализовал Марусич. 32-летний ветеран провел исторический гол Полтавы в элите.

После перерыва обе команды искали счастья у чужих ворот, пока на 70-й минуте удаление за вторую желтую не получил вышедший на замену Шаповалов. Защитник Полтавы подвел гостей, которые заканчивали матч вдесятером.

На последних минутах Рух закрыл Полтаву на собственной половине, что привело к забитому голу Романа. Экс-игрок молодежной сборной Украины подключился к атаке и ударом в дальний угол принес победу своей команде.

УПЛ. 1 тур

Рух - СК Полтава

Мисюра, 11 (автогол), Роман, 86 - Марусич, 17 (с пенальти)

Обзор матча будет доступен на странице события Рух - СК Полтава.