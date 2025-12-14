В первом матче воскресной программы 16-го тура Украинской Премьер-лиги львовский Рух на выезде одержал победу над аутсайдером чемпионата СК Полтава со счетом 2:1.

Первая половина встречи, проходившая в Кропивницком на стадионе Звезда, запомнилась немногочисленным зрителям курьезным голом в исполнении лучшего бомбардира гостей гамбийского форварда Бабукара Фала.

После перерыва хозяева довольно быстро восстановили равновесие. Снова отличился защитник Евгений Мисюра, который ранее уже демонстрировал свои голевые качества, забивая в матче против киевского Динамо. Однако удержать ничейный результат команда Павла Матвейченко не смогла.

Решаюшим стал еще один точный удар Фала, который в этот день был неудержим и принес львовянам три очка.

УПЛ. 16-й тур

СК Полтава – Рух – 1:2

Голы: Мисюра, 49 – Фал, 31, 71.