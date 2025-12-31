Дзвоночек для Филиппова? Ротань зовет в Полесье игрока своей молодежки
Опытный форвард мало забивает
около 2 часов назад
Руслан Ротань / Фото - ФК Полесье
Полесье близко к трансферу нападающего Карпат Игоря Краснопира, сообщает «ТаТоТаке».
Инициатива трансфера принадлежит главному тренеру житомирян Руслауну Ротаню, который работал с нападающим в молодежной и олимпийской сборных Украины.
Трансфер согласован на уровне президентов клубов. Карпаты разделят часть прибыли от трансфера с Рухом.
Краснопир перебрался в Карпаты в начале 2025 года: 31 матч, 6 голов, 1 ассист.
В текущем сезоне Игорь сыграл 18 матчей: 5 голов, 1 ассист. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1 миллион евро.