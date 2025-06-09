Бывший игрок сборной Украины ответил, справедлива ли критика в адрес Реброва
На фоне последних результатов
около 4 часов назад
Экс-футболист Шахтера и сборной Украины Александр Кучер, который тренирует первой лиги Черноморец, высказался о работе Сергея Реброва во главе национальной команды. Его слова приводит Sport-Espress.
Эти эмоции, и не стоит так сразу реагировать. Было много факторов, повлиявших на результат. Все проигрывают, поэтому так реагировать нельзя, нужно разбираться. У нашей команды есть цель – выйти на чемпионат мира. На этом не раз акцентировал внимание Ребров. Поэтому его работу нужно оценивать после отбора, так будет правильно. Возможно, через товарищеские игры он смотрит игроков – на кого будет рассчитывать, а на кого нет, - объяснил Кучер.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный стал «Львом матча» в игре сборной Украины против Канады.