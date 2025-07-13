Вингер Челси Педру Нету заявил, что посвятит потенциальную победу в финале Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ бывшему партнеру по сборной Португалии Диогу Жоте, который погиб в начале июля. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Когда я выйду на поле в воскресенье, знайте — я хочу выиграть этот турнир для Диогу Жоты. Он всегда будет со мной. Его всегда будут помнить. Мои мысли до сих пор с ним, его братом Андре Силвой и их семьями. Это очень тяжелый момент.

Диогу сразу произвел на меня впечатление, когда я приехал в Англию. Я был очень молодым и только адаптировался к новой стране, а он уже был одним из ключевых игроков Вулверхэмптона. Но он очень помог мне и моей семье — и я многому у него научился, как в футболе, так и в жизни.

Диогу был частью нашей португальской группы игроков — нас тогда было немало: Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Руй Патрисиу, я и Диогу. Мы были очень близкими, проводили много времени вместе вне поля.

Мы до сих пор поддерживаем связь, и эти ребята, как и воспоминания о том периоде, останутся со мной на всю жизнь. Именно поэтому так больно, что теперь Диогу с нами нет. Он был настоящим воином — человеком, который всегда был готов сражаться за тебя. Но в то же время — с большой улыбкой, с тем смехом… Я никогда его не забуду.

Когда я узнал о трагедии, поговорил с тренером — все отнеслись с пониманием. У нас была игра с Палмейрасом, и не выходить на поле не имело смысла. Учитывая характер Диогу — а это еще одна вещь, которую я всегда буду помнить — я уверен, что он хотел бы, чтобы мы играли.

Я чувствую, что Диогу до сих пор защищает всех, кто был ему близок. Именно поэтому я хочу быть воином ради него. И воскресенье — не исключение. Это будет мой второй финал с Челси, и мы можем стать чемпионами мира. Это — моя цель. Я хочу победить. Хочу победить для Диогу.