Экс-лидер Зари не прочь вернуться в команду Скрипника
Юрченко возвращается к любимому тренеру
около 2 часов назад
Владлен Юрченко / Фото - Металлист 1925
Полузащитник Металлиста 1925 Владлен Юрченко договорился с руководством Зари о сотрудничестве, сообщает «Инсайды от Пасичника 2.0»
31-летний футболист согласился снизить свою зарплату, которую он получает в харьковском клубе.
Возможности Юрченко хорошо знакомы новому-старому тренеру Зари Виктору Скрипнику, с которым Владлен также пересекался в Ворскле и Металлисте 1925.
Ранее мы писали, что в услугах Юрченко были заинтересованы Черноморец и Буковина.
Юрченко выступал в составе Зари с 2019 по 2021 год: 68 матчей, 16 голов, 13 ассистов.