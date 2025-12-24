Нападающий Борнмута и сборной Ганы Антуан Семеньо сообщил руководству клуба о желании сменить команду в январе, пишет журналист Дэвид Орнштейн в Х.

Спортивный директор Манчестер Сити Уго Виана ведет прямые переговоры с окружением игрока. На футболиста также претендуют Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, а Челси выбыл из гонки.

В контракте ганского футболиста прописана клаусула в 65 миллионов евро, которую можно активировать до 10 января.

Семеньо в текущем сезоне сыграл за Борнмут 17 матчей: 8 голов, 3 ассиста.

