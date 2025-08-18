Энрике — о дебюте Забараного в составе ПСЖ: «Сыграл на высшем уровне»
Главный тренер парижского клуба доволен игрой защитника сборной Украины
30 минут назад
В стартовом туре чемпионата Франции прошел матч между Нантом и ПСЖ. Парижане одержали выездную победу с минимальным счетом 1:0.
В основе гостей дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который недавно перешел из английского Борнмута. После финального свистка наставник парижской команды Луис Энрике подвел итоги встречи и отметил выступление 22-летнего игрока.
«Если мне нужно оценить своих игроков, я считаю, что мы провели качественный матч. Наша задача — улучшать футболистов как индивидуально, так и коллективно. Это моя цель как главного тренера. Это важнее, чем их физическое состояние.
Футболисты, которых мы подписали во время летнего трансферного окна, принесут много пользы в новом сезоне. И Забарный, и Люка Шевалье сыграли на самом высоком уровне. Мы хорошо их знаем и считаем, что они улучшат нашу команду. Это был их первый матч, поэтому мы спокойны и уверены в своих силах.
После прихода Забарного и Шевалье у нас появилось больше вариантов. Мы будем стараться становиться лучше», — подытожил Энрике.