В стартовом туре чемпионата Франции прошел матч между Нантом и ПСЖ. Парижане одержали выездную победу с минимальным счетом 1:0.

В основе гостей дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который недавно перешел из английского Борнмута. После финального свистка наставник парижской команды Луис Энрике подвел итоги встречи и отметил выступление 22-летнего игрока.

«Если мне нужно оценить своих игроков, я считаю, что мы провели качественный матч. Наша задача — улучшать футболистов как индивидуально, так и коллективно. Это моя цель как главного тренера. Это важнее, чем их физическое состояние.

Футболисты, которых мы подписали во время летнего трансферного окна, принесут много пользы в новом сезоне. И Забарный, и Люка Шевалье сыграли на самом высоком уровне. Мы хорошо их знаем и считаем, что они улучшат нашу команду. Это был их первый матч, поэтому мы спокойны и уверены в своих силах.

После прихода Забарного и Шевалье у нас появилось больше вариантов. Мы будем стараться становиться лучше», — подытожил Энрике.