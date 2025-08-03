Сергей Стаднюк

В стартовом туре украинской Премьер-лиги Шахтер на выезде минимально победил Эпицентр.

Это был дебютный матч в элитном дивизионе для команды из Каменец-Подольского. Подопечные Сергея Нагорняка на стадионе им. Романа Шухевича в Тернополе достойно держали оборону почти весь матч и не позволяли фавориту создать много моментов.

Арда Туран был близок к потере очков уже в дебютной игре на внутренней арене. Однако развязка наступила на 79-й минуте. После точного навеса от Конопли точным ударом головой отметился Кауан Элиас. После этого номинальные хозяева раскрылись и могли пропустить второй раз – Педриньо не переиграл Билика, который совершил суперсэйв. Финальный штурм соперника ни к чему путному не привел.

Таким образом, Шахтер добыл первые три очка в новом чемпионате. Новичок лиги стартовал с предсказуемого поражения.

УПЛ, первый тур

Эпицентр – Шахтер 0:1

Гол: Элиас, 79

Эпицентр: Билик, Григоращук, Мороз, Киш, Танчик, Запорожец, Миронюк (Кристин, 75), Клименец (Демченко, 84), Сифуентес (Бендера, 67), Борячук (Сидун, 75), Янаков (Беженар, 25)

Шахтер: Резник, Гочолеишвили (Конопля, 76), Грам, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике, 58), Очеретько, Бондаренко (Марлон, 58), Судаков, Алиссон (Невертон, 85), Эгиналду (Педриньо, 58), Траоре (Элиас, 52)

Предупреждения: Кох, Сифуентес, Мороз