«Це ж було вже»! Однажды легендарный Венгер «влип» в похожую историю с Синчуком
Известный спортивный юрист напомнил о прецеденте, который произошел до «Чилийской трагедии» сборной Украины
около 2 часов назад
Спортивный юрист Илья Скоропашкин в связи со скандальной дисквалификацией вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 против Испании (0:1) вспомнил подобный прецедент в истории мирового футбола.
Можно привести случай с Арсеном Венгером. В 2011 году, во время матча Лиги чемпионов, будучи отстраненным, он находился на трибунах, но передавал инструкции своим помощникам по телефону. Это было расценено как нарушение, и Арсен Венгер подвергся дополнительным санкциям на два матча, – вспомнил Скоропашкин в интервью Blik.ua.
Ранее футбольный журналист Михаил Спиваковский назвал дисквалификацию Синчука «откровенной лажей». Спортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай считает данную ситуацию «косяком» сборной Украины.
Напомним, Синчук должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матче заключительного тура группового этапа против Парагвая (2:1). Однако, футболист был замечен в технической зоне сборной Украины во время игры, из-за чего ФИФА не засчитала ему пропуск встречи и продолжила отстранение. Кроме того, футболист еще и получил штраф.
