Сергей Стаднюк

В седьмом туре украинской Премьер-лиги Кудровка на Оболонь-Арене одержала волевую победу над Эпицентром.

Первыми отметилась команда номинальных гостей. На 33-й минуте Себерио воспользовался своей возможностью и вывел подопечных Сергея Нагорняка вперед. «Селянам» пришлось долго искать путь к воротам соперника.

После перерыва переломный момент наступил на 65-й минуте, когда мяч от Мороза попал в собственные ворота и счет сравнялся. Напряжение росло до самого конца, и за пять минут до конца основного времени Кудривка получила право на пенальти. Андрей Тотовицкий уверенно реализовал приговор арбитра. Как оказалось, этот полузащитник принес своей команде волевую победу. Гости имели возможность спастись на последней секунде, но удар головой с метра пришелся выше ворот.

Кудровка набрала десять очков и сенсационно ворвалась в верхнюю шестерку. Эпицентр с лишь одной победой в активе остался в зоне вылета.

УПЛ, седьмой тур

Кудровка – Эпицентр 2:1

Голы: Мороз, 65 (автогол), Тотовицкий, 85 (пен.) – Себерио, 33

Кудровка: Лепка, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Лосенко, Морозко (Рогозинский 71), Сторчоус (Тотовицкий 71), Козак (Свитюха 81), Легостаев (Овусу 46).

Эпицентр: Билик, Кох, Григоращук, Мороз, Танчик, Себерио (Ляшенко 86), Кирюханцев (Янаков 86), Джоване (Миронюк 61), Демченко (Беженар 68), Сифуэнтес, Сидун (Борячук 68).

Предупреждения: Мельничук, 36, Сердюк, 46 – Григоращук, 84