Сергей Стаднюк

Завершилась еще серия матчей четвертого тура английской Премьер-лиги.

Эвертон и Астон Вилла так и не смогли выявить сильнейшего. Поединок завершился без голов, а украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку хозяев из-за травмы.

Без забитых мячей закончился и матч между Кристал Пэлас и Сандерлендом. Главной новостью для украинских болельщиков стало отсутствие в заявке гостей вингера Тимура Тутерова по неизвестной причине.

Фулхэм вырвал победу над Лидсом в компенсированное время — на 94-й минуте автогол Гудмундссона принес лондонцам три очка. Этот момент произошел вскоре после дебюта бывшего игрока Шахтера Кевина, который появился на поле за четверть часа до финального свистка.

Борнмут на своем поле одолел Брайтон. Сначала Скотт открыл счет, после перерыва Митома восстановил равенство, но пенальти в исполнении Семенио на 61-й минуте вернул хозяевам преимущество, которое они удержали до конца игры.

Ньюкасл минимально обыграл Вулверхэмптон благодаря дебютному голу Вольтемаде. Его точный удар на 29-й минуте стал единственным в матче и подарил «сорокам» важную домашнюю победу.

Борнмут набрал 9 очков и вошел в тройку лидеров, обогнав Челси (7). Однако у команды Михаила Мудрика есть матч в запасе. Эвертон и Сандерленд (по 7) — делят 5-6 позиции, Фулхэм (5) — десятый.

АПЛ, четвертый тур

Эвертон – Астон Вилла 0:0

Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0

Фулхэм – Лидс 1:0

Гол: Гудмундссон, 90+4 (автогол)

Борнмут – Брайтон 2:1

Голы: Скотт, 18, Семенио, 61 (пен.) – Митома, 48

Ньюкасл – Вулверхэмптон 1:0

Гол: Вольтемаде, 29