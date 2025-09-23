Известный футбольный комментатор и журналист Владимир Звяров после очередного безголевого для нападающего Динамо Владислава Блэнуцэ матча шестого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2) рассказал об отношении болельщиков к скандальному новичку.

Эта тема с Блэнуцэ вряд ли утихнет в ближайшее время. Я следил за реакцией трибун в Киеве во время матча Динамо с Александрией. Не было видно, чтобы болельщики поддерживали этого футболиста, но атмосфера на стадионе оставалась спокойной.

А вот в Александрии, как говорят, было немного жарче. Ходят слухи, что там с трибун летели яйца. Не буду утверждать, от кого именно — от болельщиков Динамо или Александрии. Но факт остается фактом: в сторону Блэнуцэ летели яйца. Позже полиция общалась с людьми на трибунах, чтобы как-то успокоить ситуацию. Ведь это может привести к дисквалификации стадиона.