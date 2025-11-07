Определен лучший игрок донецкого Шахтёра в победном матче Лиги конференций против исландского Брейдаблика, который завершился со счётом 2:0. По результатам голосования болельщиков это звание получил полузащитник Артем Бондаренко.

Именно он открыл счёт на 28-й минуте, поразив ворота соперника точным и эффектным ударом после подачи с углового, тем самым заложив основу для победы команды. Во втором тайме успех Шахтёра закрепил бразильский нападающий Кауан Элиас, установив окончательный результат - 2:0.

После этой победы у горняков стало шесть очков, и команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице Лиги конференций. Следующий матч подопечные проведут 27 ноября в Дублине, где встретятся с ирландским Шемрок Роверс. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.