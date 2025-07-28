Фернандо Энрике перешёл в Александрию
Бразильский полузащитник подписал контракт до 2028 года
около 13 часов назад
Фернандо Енріке / фото - Александрия
Футбольный клуб Александрия заключил полноценное трансферное соглашение с Крузейро, в результате которого к украинской команде присоединился бразильский полузащитник Фернандо Энрике.
Контракт с новичком рассчитан до 31 мая 2028 года.
Фернандо родился 1 июня 2001 года в городе Сан-Жозе-ди-Мипибу. Свою футбольную карьеру начинал в молодежной системе Гремио, после чего выступал за Вила Нова Гояния, Португезу, КРБ (Клубе де Регатас Бразил) и Крузейро.
Всего на клубном уровне Энрике провел 54 матча, отметившись 1 голевой передачей.
В первом матче квалификации к Лиге конференций Александрия уступила Партизану из Сербии (0:2).
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