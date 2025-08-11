Сергей Стаднюк

Во втором туре украинской Первой лиги Прикарпатье на выезде уверенно обыграло Феникс-Мариуполь.

Уже на старте матча хозяева оказались в роли догоняющих. Гости вышли вперед на второй минуте после точного удара Хомы. Подопечные Максима Фещука пытались быстро восстановить равновесие, однако оборона ивано-франковцев действовала четко, не позволяя создавать по-настоящему острые моменты.

Ближе к перерыву преимущество Прикарпатья удвоилось – Француз реализовал пенальти, установив комфортный счет для гостей. Во втором тайме хозяева провели все возможные замены, пытаясь усилить игру в атаке, однако Прикарпатье уверенно контролировало ход поединка, удержав свое преимущество до финального свистка.

Прикарпатье набрало максимум очков и догнало Ворсклу и Черноморец во главе турнирной таблицы. Феникс-Мариуполь до сих пор с нулем в графе очков.

Первая лига, второй тур

Феникс-Мариуполь – Прикарпатье 0:2

Голы: Хома, 2, Француз, 39 (пенальти)

Феникс-Мариуполь: Жупанский, Балан, Болденков, Буряк, Белый, Корешков, Непейпиев (Ковалюк 46), Панчишин (Радченко 79), Петько (Оробец 61), Ременяк (Богданов 61), Сидоренко (Ныч 70).

Прикарпатье: Бобинец, Беспалько (Геник 70), Жмуйда, Процив (Титов 81), Радульский, Соловьев, Француз, Хома (Трофимюк 70), Цюцюра (Михальчук 46), Чушенко, Швец.

Предупреждения: Соловьев, 77